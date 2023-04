Inter–Monza, nerazzurri favoriti e non si esclude il No Goal. Ma Petagna vuole sfatare un tabù

GLI ULTIMI RISULTATI - Prima del pareggio dell'ultimo turno, con il gol di Candreva giunto dopo il vantaggio di Gosens, l'Inter aveva collezionato tre sconfitte di fila contro Spezia, Juventus e Fiorentina. Attualmente è quinta in classifica, a -1 dal Milan. Tuttavia, la sfida di Champions ha portato soddisfazione nel gruppo: all'Estadio Da Luz di Lisbona, Lukaku e compagni hanno battuto il Benfica e messo sui giusti binari il discorso qualificazione in semifinale. Dall'altra parte, anche il Monza vuole ritrovare un successo che manca da un mese: nelle ultime quattro sfide sono arrivati tre pari - di cui l'ultimo contro l'Udinese - e una sconfitta, contro la Lazio.

I PRECEDENTI - Quella tra Inter e Monza sarà la sfida numero nome della storia. Prima del 2-2 del match d'andata, i sette precedenti tra le due squadre si erano giocati tutti in Coppa Italia, con i nerazzurri che avevano registrato cinque successi, a fronte di un pareggio e una sconfitta; l'incontro più recente a Milano è un 2-1 a favore dell'Inter, del 12 settembre 1990 (a segno Battistini, Berti e Di Biagio). L'Inter, inoltre, è imbattuta in tutte le ultime 28 sfide di Serie A contro avversarie neopromosse: 24 vittorie e quattro pareggi, con ben 78 reti realizzate (2.8 di media a match). Un'ultima statistica coinvolge Andrea Petagna: l'Inter è la squadra contro cui l'attaccante del Monza ha giocato più partite da avversario in A senza trovare mai il gol o fornire un assist (10 sfide, per un totale di 722 minuti). La possibilità che possa sfatare il tabù e riesca a mettere finalmente la firma sul tabellino vale 6.00 su Sisal, 5.50 su Snai.

LE QUOTE - Secondo quanto riporta , Inter - Monza è destinata a essere una sfida tutt'altro che equilibrata. Il segno 1 vale 1.37 su Planetwin, 1.40 su Better, 1.46 su StarCasinò Bet e 1.48 su Sportbet. Al contrario, il successo del Monza è in grado di pagare fino a 8.50 volte la posta su Betfair (la quota è minore su bet365 e LeoVegas, 7.50 e 8.00). Il segno X, infine, oscilla tra il 4.50 di Sisal e il 4.60 di Goldbet e Novibet. Per quanto riguarda il numero di gol, i bookie sono convinti che ne arriveranno più di tre: l'Over è quotato, al massimo, 1.84 su Leovegas, contro il 2.03 dello scenario opposto (l'Under) su Planetwin. Infine, più bassa la soglia fissata dagli scommettitori per il No Goal: 1.80 su bet365 e Betfair, mentre il Goal vale 1.96 su Planetwin, 2.07 su LeoVegas.