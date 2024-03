Inter, quante chance hanno i nerazzurri di vincere la Champions?

Ad oggi, secondo l’allibratore inglese, i favoriti principali per alzare la coppa dalle grandi orecchie sono ancora i campioni in carica del Manchester City, che hanno già archiviato gli ottavi nel match d’andata, e che non sembrano aver esaurito la fame di vittorie. Subito dietro c’è sempre il solito Real Madrid, campione due anni fa ed eliminato dal City in semifinale l’anno scorso: l’esperienza e la tradizione dei Blancos impone seriamente di considerare anche Bellingham&co tra i pretendenti per la vittoria. Ai piedi del podio delle favorite c’è poi un altro club inglese, ovvero l’Arsenal. I Gunners giocano un calcio spettacolare e vincono la maggior parte delle partite in goleada, eppure al ritorno degli ottavi sono chiamati a recuperare lo svantaggio contro il Porto, che al Dragao si era imposto per 1-0.

Ecco che c’è poi l’Inter nella lista delle candidate al successo. Si tratterebbe di eventuale quarto trionfo in Champions League per i nerazzurri, che si sono imposti l’ultima volta nel 2010 nella cavalcata trionfale con José Mourinho. La vittoria finale dell’Inter è proposta a 10 volte la posta e in altri casi anche qualcosa in meno. La squadra di Inzaghi deve però intanto guadagnarsi l’accesso ai quarti di finale andando al Wanda Metropolitano e provando a mantenere il gol di vantaggio contro l’Atletico Madrid, quello realizzato da Marko Arnautovic a San Siro qualche settimana fa. Un eventuale bis di City-Inter in finale, che quest’anno si disputerebbe a Wembley, paga circa 9 volte la puntata che si effettua, dietro solamente alla finale dei sogni Manchester City-Real Madrid.

L’Inter ha conquistato dunque la fiducia degli esperti ed è considerata tra le principali indiziate ad arrivare in fondo alla più importante competizione europea. Tanto dipenderà comunque, come al solito, dai sorteggi per i prossimi turni. Le stesse possibilità dell’Inter sono attribuite al Bayern Monaco, mentre subito dopo c’è il PSG. Decisamente più indietro il Barcellona e il Borussia Dortmund.

