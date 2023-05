Milan-Inter: ospiti favoriti e per gli esperti sarà un match da Under

Tra Milan e Inter sarà di nuovo derby in semifinale di Champions League, come accadde nel 2003 quando ad alzare la coppa furono i rossoneri al termine della super-sfida contro la Juve

In palio c'è la finale a Istanbul, ma la stracittadina s'inserisce nella fase finale di un campionato in cui entrambe le squadre stanno lottando per un posto tra le prime quattro: al momento occupano, rispettivamente, la quinta e la sesta posizione. L’euroderby è in programma mercoledì 10 maggio alle 21.00

GLI ULTIMI RISULTATI - Il Milan, balbettante in campionato nell'ultimo mese, ha trovato un prezioso successo contro la Lazio, "pagando" un conto salato con l'infortunio di Leao - per i rossoneri solamente una vittoria su otto gare giocate senza il portoghese in stagione. Stato di forma opposto per i nerazzurri che, battendo la Roma, hanno trovato la quinta vittoria di fila tra campionato e coppa, segnando 15 reti e tenendo la porta inviolata in due delle ultime tre partite giocate. Al momento, in classifica le due formazioni sono lontane due punti: più in alto la squadra di Inzaghi rispetto a quella di Pioli (63 contro 61 punti).

I PRECEDENTI - Nel match in programma mercoledì 10 maggio, Milan e Inter si affronteranno per la quarta volta in stagione: il bilancio parla di due vittorie nerazzurre e una rossonera. Il derby d'andata se l'è aggiudicato il Milan (3-2), quello di ritorno l'Inter (1-0). E la squadra di Inzaghi ha vinto anche la Supercoppa Italiana, superando i rivali con un netto 3-0. Questa, inoltre, sarà la quinta volta che Milan e Inter si affronteranno in competizioni europee, con i rossoneri imbattuti nelle precedenti quattro sfide (due vittorie, due pareggi). Come anticipato, le due squadre si erano incrociate in precedenza in questa fase della Champions nel 2002/03, quando il Milan si qualificò in finale grazie al gol in trasferta (1-1 il risultato complessivo).

LE QUOTE – Come riferisce , la squadra ospite è favorita per la vittoria finale. Il segno 2 vale 2.40 su Betfair, 2.55 su LeoVegas e Sportbet. Al contrario, il successo del Milan è in grado di pagare fino a 3.20 volte la posta optando per Snai (la quota è più bassa su bet365 e Goldbet, 3.10 e 3.15). Il pareggio, infine, oscilla tra il 3.18 di DaznBet al 3.25 di Sportbet. Per quanto riguarda i gol, l'Under è in vantaggio sull'Over: il primo scenario raggiunge un massimo di 1.62 su Star Casinò Bet, contro il 2.27 dell'ipotesi opposta, scegliendo lo stesso portale. Per quanto riguarda il mercato del Goal/No Goal, i bookie sono convinti che una delle due squadre rimarrà a secco: 1.90 su Planetwin 365 contro l'1.97 dello scenario opposto su LeoVegas.