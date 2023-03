Porto-Inter: dopo il guizzo nella gara d’andata Lukaku cerca lo sprint per i quarti

L'Inter deve lasciarsi alle spalle la sconfitta di La Spezia, l'ottava di un campionato dove i nerazzurri stentano più del dovuto. E non si tratta soltanto di una corsa scudetto in cui la squadra di Simone Inzaghi è tagliata fuori da un paio di mesi, ma anche di un piazzamento tra le prime quattro che un rendimento così alterno può mettere in discussione. Contro il Porto si ripartirà dall'1-0 di San Siro, che permette all'Inter di avere due risultati su tre al Do Dragao, dove la formazione di Sergio Conceiçao sarà pronta a dare battaglia per sovvertire il punteggio dell'andata.

FOCUS LUKAKU - L'andata degli ottavi di finale di Champions era stata decisa da un guizzo di Romelu Lukaku, che nel finale era riuscito a piegare la resistenza di Diogo Costa e della difesa del Porto. L'attaccante è in qualche modo il simbolo della stagione, non ha potuto dare un apporto significativo alla causa per gli infortuni che l'hanno tenuto fuori nei primi mesi della seconda esperienza in nerazzurro. Ma adesso c'è bisogno di lui e anche grazie ai rigori ha ritrovato una certa confidenza col gol. In Europa, peraltro, c'è un dato incoraggiante: il belga vanta 8 reti in 12 presenze con l'Inter in Champions con una media di una ogni 111 minuti; è il rapporto migliore tra i giocatori dell'Inter che hanno segnato almeno cinque gol nella massima competizione internazionale.

LE QUOTE - Secondo gli operatori, l'Inter ha praticamente le stesse possibilità del Porto per quanto riguarda il risultato finale della partita. La presenza di Lukaku non dovrebbe essere in discussione per la partita e i bookmaker lo tengono in grande considerazione, stando a quanto analizzato da . Infatti, volendo puntare su un marcatore in qualsiasi momento della gara, la quota del belga è la più bassa, a 3.35 per StarCasinò Bet; seguono poi Lautaro Martinez e Taremi (3.40), Dzeko (3.75) e Galeno (4.20). Leggermente meno accreditato per quanto riguarda la possibilità che sia lui a sbloccare l'incontro: per Bet365 hanno maggiori chance gli attaccanti del Porto, ma le valutazioni non sono uniformi. Per Lukaku primo marcatore si passa da 6.25 di Sisal a 7.50 proposto da Bet365 e StarCasinò Bet. Sisal propone altri mercati relativi al singolo marcatore. Un gol del belga nel primo tempo è a 5.75, una doppietta è a 15.00, una tripletta o più tocca 75.00, una rete per tempo è a 26.00 mentre la quota come ultimo marcatore della gara è a 6.25. L'ipotesi che venga ammonito o espulso invece è a 7.50.