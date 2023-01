Inter-Napoli, l’analisi quote di OddsChecker: nerazzurri leggermente favoriti

Inter-Napoli, l’analisi quote di OddsChecker: San Siro non porta bene agli azzurri, padroni di casa favoriti. Ma i gol…

Alessandro Cosattini

La sedicesima giornata di Serie A (la prima del nuovo anno) presenta subito un big match: l'Inter di Simone Inzaghi ospita il Napoli di Luciano Spalletti, grande ex in virtù del suo passato nerazzurro dal 2017 al 2019. Tra le due squadre ci sono ben 11 punti di distanza, con gli azzurri a guidare la classifica a quota 41: le vittorie consecutive in campionato sono 11, mentre Lautaro e compagni hanno ottenuto il bottino pieno nelle ultime due uscite del 2022, dopo aver perso a Torino al cospetto della Juventus.

GLI ULTIMI RISULTATI - Il Napoli, alla ripresa della Serie A dopo la pausa per i Mondiali, ha la ghiotta occasione di allungare la striscia positiva avviata dopo la quarta giornata (quando il Lecce s'era imposto 1-1 al Maradona). Da quel momento in poi, solamente sorrisi in campionato, a cui si sono aggiunti quelli in Europa con la qualificazione agli ottavi di Champions in qualità di prima forza del girone davanti al Liverpool. In A, le ultime sfide prima dello stop sono state contro Atalanta, Empoli e Udinese, concluse rispettivamente 1-2, 2-0 e 3-2, sempre col Napoli in vantaggio. Qualche difficoltà di troppo incontrata nella prima parte di stagione ha fatto in modo che l'Inter, al momento della pausa, si trovasse un po' indietro: la formazione di Inzaghi è ora a quota 30 in classifica, e condivide il quarto posto con la Lazio. Le ultime due vittorie contro Bologna e Atalanta, arrivate dopo la sconfitta nel derby d'Italia, fanno ben sperare i nerazzurri che, giunti secondi nel raggruppamento europeo alle spalle del Bayern Monaco, hanno staccato - anche loro - il pass per gli ottavi di Champions.

I PRECEDENTI - Il Napoli è alla ricerca della "decima". Il bottino azzurro a San Siro in Serie A è, infatti, di sole nove vittorie contro i 50 successi interisti e 17 pareggi. Anche nel computo totale, l'Inter è nettamente avanti ai partenopei, con 68 successi contro i 46 del Napoli (38 i pareggi). Il Napoli non vince a Milano contro l'Inter dall'aprile del 2017: in quell'occasione un diagonale di Callejon a fine primo tempo decise la sfida. Lo scorso anno, invece, i nerazzurri vinsero 3-2: al vantaggio ospite di Zielinski rispose prima Calhanoglu su calcio di rigore, poi Perisic a fine primo tempo e Lautaro Martinez al 15' della ripresa. Mertens, a 12 minuti dal termine con un gran destro, riuscì a mettere pepe al fine del match, senza tuttavia regalare altre reti. Per ricordare il segno X, bisogna tornare al marzo del 2018 (0-0 il punteggio finale). Anche volendo analizzare le sfide totali, e dunque considerando anche quelle giocate dal Napoli in casa, bisogna comunque andare indietro fino al maggio 2019 per analizzare la vittoria più recente. Come riporta OddsChecker, in quell'occasione Zielinski, Mertens e Fabian Ruiz per due volte "regalarono" il trionfo alla squadra guidata in quel momento da Carlo Ancelotti (di Icardi l'unico gol nerazzurro).

LE QUOTE - Secondo le rilevazioni di OddsChecker, Inter-Napoli, al pari di ogni big match, è destinata a essere una sfida particolarmente equilibrata. La squadra di casa, anche in virtù dei precedenti, gode dei favori del pronostico: il suo successo ha una quota che va dall'1.68 di Better e Goldbet al 2.40 di Star Casinò Bet. La forbice tra il segno 1 e il 2 è tutt'altro che ampia: la vittoria degli ospiti è in grado di pagare fino 3.10 volte la posta su 888Sport, Sisal e Better (la quota rimane più bassa su Betfair e Novibet, 3.00). Il pareggio, infine, raggiunge un massimo di 3.45 su Star Casinò Bet, Novibet e 888Sport, mentre su Planetwin si ferma a 3.25. A proposito di reti, l'Over 2.5 è in vantaggio sull'Under. Il primo scenario vale 1.65 su Sisal, Goldebet e Betfair, 1.68 su 888Sport e Star Casinò Bet. L'ipotesi contraria, e dunque quella che ipotizza l'arrivo di meno di tre gol nel corso dei 90', raggiunge un massimo di 2.20 su Betfair e Bet365. Le idee dei bookie sono decisamente chiare anche in merito al mercato del Goal/No Goal: la possibilità che una delle due squadre rimanga a secco ha una quota più alta (2.47 su Planetwin contro l'1.48 del Goal, secondo lo stesso portale).