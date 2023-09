Salernitana-Inter, la comparazione quote di Oddschecker: nerazzurri favoriti, si decide già nel primo tempo?

La doccia fredda della sconfitta casalinga contro il Sassuolo ha interrotto la strepitosa marcia nerazzurra in testa alla classifica. Raggiunto dal Milan a quota 15 punti, Inzaghi dovrà ripartire dall’Arechi dove nella stagione scorsa fu gelato da un tiro cross di Candreva proprio nel finale, quando pensava di aver vinto con una delle poche reti di Gosens con la maglia dell’Inter. Le difficoltà emerse mercoledì sera a San Siro, soprattutto in fase offensiva, dovranno essere risolte dal tecnico di Piacenza che ha il peso dell’assenza prolungata di Arnautovic: per Lautaro e Thuram, infatti, non ci sono alternative se non il cileno Sanchez, ancora non in grandi condizioni di forma.

ASSALTO NEL PRIMO TEMPO – La Salernitana ha perso anche a Empoli ed è entrata ufficialmente in crisi, anche se sembra ci sia all’orizzonte un rilancio di Dia, l’attaccante ribelle. Inter favorita, non ci sono dubbi, ma ci vorrà una partita vera, da combattimento, in attesa poi di una nuova sfida di Champions, stavolta contro il Benfica in casa. Come rilevato su Oddschecker, il segno 2 alla fine della partita di Salerno viene offerto da Gazzabet a 1.46, da Planetwin365 a 1.41, da Goldbet a 1.42 e da Betflag a 1.43. Ma proprio perché l’Inter dovrà partire molto forte si può pensare anche alla squadra nerazzurra in vantaggio già al termine dei primi quarantacinque minuti. Una proposta che si trova in lavagna su Gazzabet a 1.95, su Goldbet a 1.93, su Betflag a 1.88 e su Planetwin365 a 1.89. Vedremo se Inzaghi punterà ancora sul turnover o se dopo la sconfitta inaspettata contro il Sassuolo punterà sulla squadra base, proprio con Lautaro e Thuram in attacco.