Torino-Inter, passerella in vista della finale di Champions League: le quote del match

Se il contesto non fosse quello della giornata conclusiva della Serie A e se nella mente dei nerazzurri non ci fosse solo la finale con il Manchester City del 10 giugno, probabilmente le quote dei bookmaker sarebbero diverse, opposte. Invece, come si evince su Oddschecker, il Torino è addirittura leggermente favorito sull’Inter. La vittoria della squadra di Juric, che non vince in casa in campionato da sei partite, è giocabile a 2.30 su Starcasinó Bet, SportBet e LeoVegas. Il segno X si trova a 3.20 su SportBet e Sisal e a 3.25 su Betfair. La vittoria dei nerazzurri, che hanno avuto la meglio sui granata in sei delle ultime sette partite, é quotato a 3.55 su SportBet e Vincitu e a 3.60 su LeoVegas.