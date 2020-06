Biasin: “Inter ha accordo con Tonali ma fissa il prezzo. Post Lautaro? Oltre a Chiesa…”

Lautaro Martinez? C’è una clausola. Tonali più vicino di Chiesa, la rivoluzione in attacco andrebbe ben oltre il giocatore della Fiorentina. Fabrizio Biasin, nel suo editoriale per Tmw, fa il punto sul mercato dell’Inter.

“Sulla professionalità di Lautaro Martinez mettiamo la mano sul fuoco, ma certo non sarà bello vivere i giorni della clausola senza sapere che fine farà. La certezza è che l’Inter vuole tutti e 111 i milioni (o poco meno), l’altra certezza è che il Barcellona non ce li ha. E voi direte: “Beh, allora resta”. Non è detto, perché a Barcellona un modo per racimolare il grano, in genere, lo trovano (banche, cessioni, acrobazie varie).

Stesso di scorso vale per Pjanic, con cifre più abbordabili e la possibilità di inserire una contropartitona galattica. Anche in questo caso l’affare pare più che possibile per… volontà reciproca.

E Zaniolo? C’è chi lo dà alla Juve, chi all’Inter che dal canto suo si giocherebbe la carta Nainggolan. La nostra sensazione è che alla fine resterà a Roma, ma noi non ne prendiamo una dal 1984.

E se il Toro va in Spagna, l’Inter chi prende in attacco? C’è chi punta su Chiesa, chi su Cavani, chi su entrambi. Anche in questo caso andiamo a sensazioni: il primo piace a Marotta da tempo, se anche dovesse arrivare… non sarà l’unico.

E poi c’è Tonali: Inter e centrocampista hanno un accordo, resta da trovare quello con Cellino. I nerazzurri non vogliono andare oltre 40 milioni, a Brescia ne vogliono di più. Ci vorrà tempo ma l’affare in “stile Barella” sembra più che possibile”.