Mercato, l’Inter ha vinto il primo duello? “Ad Appiano ormai c’è grande fiducia”

L’Inter, dopo la cessione di Mauro Icardi, si getta a capofitto sul mercato in entrata. Sono tanti gli obiettivi nerazzurri e sono tanti, soprattutto, i duelli che l’Inter dovrà sostenere con la Juventus. Da quello invernale per Kulusevski a quelli per Kumbulla, Chiesa e Tonali.

“Per ogni calciatore di livello si profila un duello di mercato tra Inter e Juventus, vincerlo è un’iniezione di fiducia”, sottolinea la Gazzetta dello Sport.

“Prima Kulusevski, ora la sfida già in atto per Kumbulla e quella appena accennata con Tonali – intorno al quale ad Appiano si respira aria di grande fiducia -, sottotraccia quella futuribile per Chiesa. Su Fede nessuno ha voglia di esporsi troppo. Perché trattare con Commisso non sarà certamente una passeggiata. E perché tanto più ambizioso è l’obiettivo, maggiore è il rischio di scottature”, chiosa la Rosea.

Inter, quindi, estremamente fiduciosa per quanto riguarda Tonali, primo vero obiettivo per il centrocampo.