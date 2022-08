Sky – Acerbi, Marotta e Ausilio provano a convincere Zhang. Il no del presidente perché…

Sembrava una trattativa in dirittura d'arrivo, ma Steven Zhang ha bloccato l'operazione Acerbi. Il presidente nerazzurro ha deciso di non dare più il via libera alla trattativa. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzi, Zhang non vuole aumentare il monte ingaggi di una squadra che doveva effettuare delle cessioni prima di un nuovo arrivo. Sia Inzaghi che Marotta e Ausilio sperano di far cambiare idea al presidente.