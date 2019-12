Sky – Inter, mercato vibrante. Marcos Alonso? Marotta sceglie l’alternativa: c’è Acuna

Sono ore intense per il mercato dell’Inter. Beppe Marotta, infatti, sta lavorando per regalare ad Antonio Conte quanto prima i rinforzi richiesti in tutti i reparti. A centrocampo, in attacco, ma anche sulle fasce. E, se per i primi due ruoli i nomi in cima alla lista rimangono quelli di Vidal e Giroud, sulla corsia sinistra, viste le difficoltà per arrivare a Marcos Alonso (richiesta Chelsea 45 milioni) i nerazzurri avrebbero individuato la possibile alternativa: si tratta di Marcos Acuna dello Sporting Lisbona.

Classe 1991, Acuna quest'anno ha disputato 19 partite, mettendo a segno una rete.

(Fonte: gianlucadimarzio.com)