Ag. Acerbi: “Ha dimostrato di volere l’Inter. Accoglienza? Nessuna preoccupazione”

Il difensore classe '88 lascia la Lazio e firma per i nerazzurri, dove ritroverà Simone Inzaghi in panchina

Andrea Pastorello, uno degli agenti di Francesco Acerbi, ha rilasciato alcune dichiarazioni all'uscita dalla sede dell'Inter, dopo aver chiuso il trasferimento in nerazzurro del suo assistito. Queste le sue parole, raccolte da Fcinter1908: "Soddisfatti per l'arrivo di Acerbi all'Inter? Tutto a posto. Ci è voluto il tempo necessario, è stata un'operazione un po' complessa. Contento? Moltissimo, è contento di iniziare questa nuova avventura. Preoccupato per come potrà essere accolto? Assolutamente no, lui ha voluto fortissimamente l'Inter. Mi pare che abbia dato dimostrazione di voler venire qua. Se Inzaghi l'ha voluto? Certo, assolutamente sì".