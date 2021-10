Ag Kessie: “Uno come Franck non va proposto a nessuno. Mai parlato con l’Inter”

Le parole di George Atangana: "Mai parlato con l'Inter. Per un calciatore importante, serve sempre un contratto all’altezza"

George Atangana, agente di Franck Kessie, centrocampista del Milan che andrà in scadenza di contratto il prossimo giugno, ha parlato così a Calciomercato.com del futuro del suo assistito: “Siamo alle porte dell’ottava giornata di campionato e c’è tutta questa confusione mediatica in merito al rinnovo di Kessié con il Milan. Non mi sembra di vedere lo stesso approccio verso trattative simili a questa: ci sono calciatori in scadenza all’Inter, al Marsiglia, al Napoli, al Moenchengladbach, al Torino e in altri club, ma non se ne sta parlando con la stessa energia. Qualche giocatore in scadenza, mi è parso di leggere, che lo stia trattando a sua volta anche il Milan…”