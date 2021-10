Inter, nessuna asta per Kessie. Scambio con Brozovic? Una provocazione. Nel 2019…

Il centrocampista ivoriano è in scadenza con il Milan: il suo agente lo ha proposto anche ai nerazzurri, ecco la risposta

"Inter e Milan vivono i casi più caldi e c'è chi addirittura punta su un clamoroso scambio: Kessie all'Inter e Brozovic al Milan. Congetture, se non proprio provocazioni. La realtà è che i due club milanesi hanno già fatto il massimo per le loro offerte, impensabile che possano rilanciare per il solo gusto di fare un dispetto ai cugini. Prendiamo il caso di Franck Kessie. Il Milan gli ha offerto oltre 6 milioni di euro, mentre lui ne chiede oltre 8 e c'è la fila delle big d'Europa per accontentarlo: in primo piano il Psg e il Liverpool. Con questi presupposti Marotta e Ausilio non appaiono intenzionati ad entrare nell'asta. L'agente Atangana si è fatto avanti per indurli in tentazione? Mah. È vero che nel 2019 ci fu una trattativa per portare il Presidente in nerazzurro, con la spinta di Antonio Conte. In quel caso la società di via Aldo Rossi lo valutava 25 milioni, ma non accettò in cambio nessuno tra Politano, Gagliardini e Vecino. Da allora quel discorso è rimasto nel cassetto, anche perché l'ivoriano (in gol anche ieri con la sua nazionale su calcio di rigore) ormai pensa in grande".