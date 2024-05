Col rinnovo di contratto ancora in ballo per Lautaro Martinez , arrivano altre dichiarazioni da parte del suo procuratore Alejandro Camano. Ai microfoni di TV Play, il noto operatore di mercato spagnolo è partito dal premio arrivato oggi per il suo assistito: “Il titolo di MVP della Serie A conquistato da Lautaro? Felice per un premio di tal livello, penso sia una conseguenza di quanto fatto dall’Inter in questa stagione. Quando ho pensato che potesse diventare il calciatore migliore della Serie A? Ho visto tanti calciatori importanti nella mia carriera, io sono arrivato nella sua vita da due anni ma penso che lui fosse un profilo importante già nel Racing. E’ ancora giovane e quest’anno ha fatto una stagione incredibile”.

Spazio ovviamente a un focus sul futuro del capitano dell'Inter. Ha detto Camano: “Stiamo parlando di un calciatore dell’Inter e noi abbiamo rispetto totale per i nerazzurri. Non ho parlato con nessun’altra squadra per il suo futuro e non ho intenzione di farlo, parlo solo con l’Inter per un possibile rinnovo anche se Lautaro ha ancora due anni di contratto con i nerazzurri. Piace ad altre squadre in Europa? E’ logico, ma io parlo solo con l’Inter”.