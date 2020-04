Ag. Lautaro: “Chi non vorrebbe giocare con Messi? Gliene ho parlato. Felice all’Inter, ma…”

Intervenuto ai microfoni dell’emittente argentina 947 Fm Radio all’interno del programma “Planeta 947”, Beto Yaque, agente di Lautaro Martinez, è tornato a parlare dell’attaccante dell‘Inter. Del Toro, infatti,si parla con insistenza nell’ottica di un possibile trasferimento al Barcellona nella prossima sessione di mercato. Sogno di giocare con Messi e le discussioni non ancora partite per il rinnovo con il club nerazzurro: “Sta bene, all’Inter, ma non abbiamo ancora parlato del contratto“. Ecco le dichiarazioni complete di Yaque:

SCOPERTA – “Ho incontrato Lautaro da ragazzo quando giocava in un campo in Bahía Blanca. Mi ci è voluto poco tempo per rendermi conto che era un grande giocatore. Aveva il controllo e movimenti impressionanti. Col senno del poi è facile parlare della sua grandezza, ma è stato davvero impressionante vederlo giocare”.

FUTURO – “Futuro? Sappiamo quello che leggiamo sui media. Molte persone spagnole, italiane e inglesi mi chiamano. Vediamo commenti e leggiamo voci ma non sappiamo nulla del suo futuro. Sta bene dove si trova. Se ti dico che ne so qualcosa, ti mentirei. Vuole giocare a pallone e segnare gol. Non stiamo parlando di un trasferimento in un’altra squadra, né del suo contratto con l’Inter. Abbiamo parlato con alcuni amici intimi di alcuni club. Ci siamo riuniti per rispetto e per conoscerci, ma niente di formale”.

SOGNO MESSI – “Chi non vorrebbe giocare con Messi? Ovviamente ne abbiamo parlato con Lautaro, ma niente di più. È molto riservato e ha un profilo molto basso. Lo conosciamo e sappiamo come sta. Non sarebbe insolito se i grandi club lo chiedessero. Questo è il calcio e c’è anche un business”.

(Fonte: 947 Fm Radio)