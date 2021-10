Ag Lautaro: “Rinnovo? Strada è quella giusta. E’ felice di giocare con Dzeko e Correa”

Le parole di Alejandro Camano: "Rinnovo con l'Inter di Lautaro? Voglio subito dire una cosa, è molto felice in Italia"

Lautaro è molto felice di giocare con grandi calciatori come Dzeko e Correa. Sono un trio terribile per le difese avversarie. Il Napoli? In realtà non ho mai avuto contatti con la società azzurra. Un giorno, però, spero di portare un mio assistito al Napoli. Ho un legame speciale con questa città. Spalletti? E' un tecnico che mi piace tantissimo, Borja Valero è stato allenato da lui all’Inter e fu un’esperienza davvero molto importante in nerazzurro".