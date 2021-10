Sky – Rinnovi, Lautaro fatto. Con Barella già si tratta. E Brozovic…

Le ultime sui rinnovi in casa Inter: da Lautaro Martinez a Marcelo Brozovic fino alla priorità Barella, la situazione in casa nerazzurra

Gianluca Di Marzio , giornalista esperto di calciomercato, ha parlato degli ultimi aggiornamenti in casa Inter relativi ai rinnovi dei contratti negli studi di Sky Sport, nel corso della trasmissione '23':

"Il rinnovo di Lautaro è fatto. Accordo raggiunto totalmente: mancano alcuni dettagli che Lautaro deve risolvere personalmente, poi si arriverà alla firma in tempo brevi. Brozovic? Non si è entrati nel vivo. Dopo la pausa delle nazionali si parlerà in maniera concreta con il suo procuratore. L'intenzione dell'Inter è quella di tenerlo ma bisognava capire l'interlocutore giusto".