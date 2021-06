ESCLUSIVA Ag Sergi Roberto: “Inter? Non conosco le condizioni. E Barcellona cambia sempre idea”

L’agente del laterale del Barcellona ha parlato a FCINTER1908 delle voci sui sondaggi dell’Inter per il suo assistito

Negli ultimo giorno dalla Spagna è rimbalzata la voce di un sondaggio da parte dell’Inter con il Barcellona per Sergi Roberto . L’agente del giocatore, Jose Maria Orobitg, ha parlato in esclusiva con FCINTER1908 del futuro del terzino blaugrana:

“Contatti con l’Inter? Io non ci ho parlato, il Barça parla con tutto il mondo. Un giorno vendono, l’altro offrono il rinnovo di un anno. E l’altro ancora due in più. Questo succede con tutti i giocatori. Ipotesi Inter gradita? Non conosco le condizioni, è difficile esprimere una opinione”.