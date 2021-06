Mundo Deportivo – Inter su Sergi Roberto, entourage conferma. Barcellona ritira offerta

Il quotidiano spagnolo spiega che il club blaugrana aveva offerto il rinnovo al giocatore ma poi ha ritirato la sua proposta e ora vuole cederlo

Eva A. Provenzano

Sergi Roberto, di lui parlano in Spagna ma anche in Italia come del possibile sostituto di Hakimi per la destra. Ne parla anche il Mundo Deportivo sottolineando che il giocatore, il suo contratto scade nel 2022, aveva avuto un'offerta dal Barcellona per il rinnovo. Un'offerta in seguito ritirata e adesso il club blaugrana pensa alla cessione del giocatore.

Il club nerazzurro al momento si sarebbe limitato a informarsi sul calciatore prima di fare altri passi. Il quotidiano spagnolo rivela che ci sono conferme da parte del suo entourage. Ma le fonti non hanno rivelato se il calciatore potrebbe rientrare come contropartita in un'eventuale operazione per Lautaro Martinez. Al momento però, ribadisce il giornale spagnolo, si tratta di un semplice sondaggio. Non sono stati fatti altri passi.

Il calciatore è in vacanza. Aveva avuto questa proposta di rinnovo dal Barça, poi ritirata, ed è rimasto spiazzato. Il club blaugrana avrebbe tentato di cederlo ad altri club come ad esempio il City che lo ha cercato più volte. Ma vista l'immobilità del mercato il club catalano aveva pensato di prolungare il contratto di almeno altri due anni. Poi ci ha ripensato. "E ora spunta l'ipotesi Inter, che tutti confermano. Anche perché giocare in Italia significa pagare meno tasse e quindi avere migliori condizioni economiche", si legge su MD.

(Fonte: Mundo Deportivo)