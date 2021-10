Inter, nuovo cda: l’agenda di Zhang jr. Ecco quando potrebbe tornare in Italia

Il presidente nerazzurro seguirà la sfida di oggi contro la Juventus e l'Assemblea dei soci in settimana dalla Cina

Oggi Inter-Juventus, in settimana il nuovo consiglio di amministrazione interista. Il tutto dalla Cina, in attesa di tornare a Milano per definire il futuro del club. È questa l'agenda di Steven Zhang, presidente nerazzurro, lontano dall'Italia ormai da mesi complici le difficoltà negli spostamenti imposti dalla pandema e i problemi "locali" del gruppo Suning. Così scrive Tuttosport: "Questa notte (orario della Cina) la partita in diretta tv, vista a casa insieme ad amici e collaboratori nella sua abitazione di Nanchino. Poi giovedì l'assemblea dei soci dell'Inter in video-conferenza, convocata per approvare il maxi-rosso di bilancio del club nerazzurro pari a 246 milioni di perdite nell'esercizio 2020-21. È questa l'agenda dei prossimi giorni del presidente nerazzurro Steven Zhang".

Mesi di lontananza

"Il manager cinese manca dall''Italia da giugno dopo il blitz effettuato per festeggiare lo scudetto e definire l'operazione del maxi-finanziamento di Oaktree Capital. Da quel momento non è più tornato a Milano perché la situazione di Suning in patria impone di gestire da vicino le difficoltà del gruppo di famiglia. A maggior ragione dopo la nomina di Zhang junior nel consiglio di amministrazione di Suning.com, il ramo che comprende l'attività di vendita al dettaglio della multinazionale di Nanchino".

Il momento del rietro

"Al momento un possibile ritorno in Italia di Steven Zhang non viene messo in agenda prima di dicembre o gennaio, proprio in relazione a eventuali modifiche del protocollo previsto dal governo di Pechino sul ritorno in Cina dopo i soggiorni all'estero. Nel frattempo Zhang continuerà a seguire le partite in tv. E dovrà sbrogliare da remoto la matassa delle fortissimo passivo di bilancio nel corso dell'assemblea dei soci di giovedì".