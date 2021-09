Zhang: “Inter sempre competitiva, obiettivo vincere. Squadra giochi con coraggio”

L'intervento questa mattina in videoconferenza dalla Cina con dirigenti, allenatore e calciatori riuniti ad Appiano alla vigilia del debutto in Champions

Il Presidente Steven Zhang ha riunito questa mattina, in via telematica, al Suning Training Center, tutta la Squadra, il Mister Simone Inzaghi e l’intera Area Tecnica, alla presenza del CEO Sport Giuseppe Marotta e del Direttore Sportivo Piero Ausilio, per un discorso motivazionale alla vigilia della nuova avventura in Champions League.