Lite Agnelli-Conte, domani sentenza Giudice Sportivo: c’è un precedente Juve

La lite Agnelli-Conte come quella Ibrahmovic-Lukaku. Dal punto di vista disciplinare, l’alta tensione tra il presidente Juve e il tecnico dell’Inter, ex allenatore bianconero, ieri allo Juve Stadium seguirà lo stesso percorso della lite tra i due colossi del derby, con la procura Figc in attesa di capire se il giudice sportivo di Coppa Italia esaurirà la vicenda con le sue decisioni.

La sentenza è attesa per domani, dopo la seconda semifinale tra Atalanta e Napoli. Tutto dipenderà da cosa hanno ascoltato (e visto) quarto uomo e ispettori della procura federale in uno stadio vuoto dove tutto rimbomba, e dunque cosa l’arbitro ha messo a referto. Il precedente di Nedved e Paratici C’e’ un precedente in questo campionato. Alcune settimane fa Nedved e Paratici furono inibiti per offese all’arbitro dalla tribuna, sentiti nel silenzio. Se invece a referto non dovesse esser registrato nulla, potrebbe intervenire la procura Figc.