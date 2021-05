Gesto ad Agnelli in Coppa Italia, Conte e l’Inter patteggiano un’ammenda

Ecco il provvedimento della FIGC in merito a quanto accaduto in Juventus-Inter, semifinale di ritorno di Coppa Italia

Con una sanzione di 2.000,00 euro di ammenda per Antonio Conte e per l’Inter si chiude il procedimento avviato dalla Procura Federale per quanto accaduto durante la gara di Coppa Italia Juventus – Inter del 9 febbraio 2021. Uscendo dal campo e prima di entrare negli spogliatoi, il tecnico nerazzurro aveva indirizzato verso la dirigenza della Juventus un gesto volgare ed irriguardoso.