Inter, Conte ha trasformato Lukaku con un esercizio in allenamento

La Gazzetta dello Sport rivela uno dei segreti del percorso di crescita affrontato dall'attaccante belga

La Gazzetta dello Sport di oggi sottolinea uno dei segreti del miglioramento del belga: "Conte ha trasformato da subito il belga in un possente centroboa da pallanuoto: gli sparava palloni ad alta velocità da controllare e smistare con un difensore attaccato alle caviglie. Col tempo, lo ha fatto diventare pure un running back da football americano: ha costruito attorno a lui il miglior ecosistema per scatenarlo in velocità e travolgere avversari indifesi. E le statistiche sono là a certificare il lavoro: Romelu ha eguagliato lo stesso numero di reti messe a segno nella scorsa stagione di A (23) e solo nel 2016-17 con l’Everton (25) ha fatto meglio in una singola stagione".