Bayern su Agoume, la posizione dell’Inter: ecco la sua vera valutazione

Nonostante il forte interesse del club bavarese, l'Inter non ha nessuna intenzione di cedere il regista francese

Non è un mistero l'interesse del Bayern Monaco nei confronti di Lucien Agoume. Il centrocampista di proprietà dell'Inter, in prestito allo Spezia, quando è stato chiamato in causa da Italiano, ha risposto bene. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, nonostante l'interesse del club tedesco, l'Inter non ha intenzione di trattare o ascoltare subito offerte, "ma di certo non valuta Agoume meno di 15 milioni di euro, avendo speso già 4,5 milioni più ricchi bonus pagati al Sochaux per il centrocampista francese".