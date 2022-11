TyC Sports – Allarme Correa, è da valutare per un problema al ginocchio sinistro

Allarme in Argentina e anche in casa Inter. C’è preoccupazione per Joaquin Correa, fermato da un problema al ginocchio sinistro

Allarme in Argentina e anche in casa Inter. C’è preoccupazione per Joaquin Correa, ieri a segno in amichevole con la sua nazionale, ma non al 100% per un problema fisico. Tra i convocati per i Mondiali in Qatar, il Tucu verrà valutato costantemente in queste ore dallo staff medico dell’Albiceleste.