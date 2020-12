Inter, l’alternativa a Giroud è in Italia: può sostituire Lautaro, lo ‘paga’ Politano. Ma Conte…

L’Inter studia le mosse per strappare Olivier Giroud al Chelsea ma valuta le alternative. Uno dei nomi caldi in casa nerazzurra resta quello di Arkadiusz Milik, in scadenza col Napoli a fine stagione e fuori dal progetto dopo le divergenze col club di Aurelio De Laurentiis.

Tuttosport spiega i due motivi per cui Conte preferisce Giroud a Milik: “Il primo è esclusivamente tattico (il francese già sa cosa chiede l’allenatore da un attaccante), il secondo è fisico, visto che il polacco – dopo tanti mesi senza giocare – avrà bisogno di ritrovare il ritmo partita oltre che di un importante lavoro tattico (in tal senso basta vedere la parabola di Eriksen dopo il suo arrivo)“.

Milik, che chiede 6 milioni di euro (non possono essere attutiti dai benefici del decreto crescita), rappresenterebbe una scelta per il presente ma anche per il futuro: il polacco potrebbe prendere il posto di Lautaro Martinez in caso di addio del ‘Toro‘. Il Napoli chiede 18 milioni di euro, una cifra importante considerando la scadenza del contratto il prossimo giugno, ma l’Inter potrebbe ‘compensare’ con il debito che i partenopei deve corrispondere per il cartellino di Politano.

Un’alternativa di livello da tenere in considerazione, soprattutto nel caso in cui Giroud dovesse trovare maggiore spazio nel Chelsea di Lampard dopo il poker calato nella sfida contro il Siviglia in Champions League.