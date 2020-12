Paganini: “Lukaku oggi vale 100 milioni. Mi aspetto due colpi dai nerazzurri: ok Milik e in mezzo…”

Il giornalista della Rai Paganini ha parlato a Tmw del mercato di riparazione dell’Inter di Conte nel mercato di gennaio e dei possibili acquisti per rinforzare la rosa:

“Lukaku oggi, in un mercato normale, varrebbe circa 100 milioni, sta dimostrando di essere fondamentale per i nerazzurri. Mi aspetto un paio di colpi dai nerazzurri la volontà è potenziare la rosa per alzare un trofeo. Serve un vice Lukaku: Giroud ora diventa un po’ più difficile visto che quel che ha fatto ieri. Si possono aprire delle possibilità per Milik e potrebbe essere lui l’uomo giusto. La mezzala? Dipende da ciò che succederà per Eriksen, potrebbe essere scambiato magari con Paredes”.