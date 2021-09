Inter, l’appetito vien mangiando. Barella scala cime finora inesplorate

Pareggio tra Inter e Atalanta al termine di una partita spettacolare, l'analisi posta gara di Fcinter1908

APPETITO - Poteva finire bene, ma poteva finire anche male. Partita aperta e giocata da entrambe le formazioni. L'Inter ha dimostrato di avere carattere da vendere, per la seconda volta di fila rimette in piedi la partita dopo essere andata sotto. E ancora una volta contro una formazione in forma. Era successo a Firenze, si è ripetuto oggi con l'Atalanta, peccato non sia finita con una vittoria come la scorsa settimana. Da Conte a Inzaghi, qualcosa è cambiato, qualcosa è rimasto: la fame. I nerazzurri, dopo la vittoria del campionato lo scorso anno, non sono sazi, anzi...Si dice che l'appetito vien mangiando e in casa Inter sembra essere proprio così. La voglia di vincere è insita in ogni giocatore, anche nei nuovi e in quelli che partono dalla panchina. Lautaro è una furia, responsabilizzato dall'addio di Lukaku, Vecino vuole recuperare il tempo perso, Dimarco sembra un veterano. E potremmo elencarne tanti altri...