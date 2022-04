Inter immatura sprofonda a Bologna. L’avvio inchioda i nerazzurri. Una cosa è inspiegabile

L'analisi di FCINTER1908 dopo l'incredibile partita persa dall'Inter di Inzaghi sul campo del Bologna

FRETTA - Altro che sorpasso. Doveva essere la sera tanto attesa del ritorno in vetta dell'Inter, potrebbe essere la serata che spiana la via scudetto ai cugini del Milan. Una gara inspiegabile, una partita iniziata nel migliore dei modi ma poi sprofondata in una sconfitta che può lasciare il segno. L'Inter non è stata in grado di chiudere la gara quando ne era in pieno controllo ed è stata punita. È incredibile anche solo pensarlo, ma il gol trovato nei primi minuti ha rilassato l'Inter, ha fatto credere che potesse essere una gara in discesa. E così non è stato. L'infortunio clamoroso di Radu è un segnale verso tutti i detrattori di Handanovic, ha condizionato la gara in modo evidente, ma non è stato l'unico episodio che ha portato alla sconfitta. La squadra di Inzaghi ha patito il pareggio di Arnautovic, non ha reagito nel modo giusto, ha avuto fretta e si è innervosita perché il gol non arrivava. Atteggiamento immaturo nella serata più delicata. Serviva calma e testa per riportarsi avanti e invece a farla da padrona è stata la fretta. E non convincono nemmeno un po' i cambi di mister Inzaghi: il tridente ha creato poco e niente scoprendo la squadra nel momento finale della partita. E il doppio cambio finale Gagliardini-Darmian è inspiegabile per una squadra che ha bisogno dei tre punti per puntare allo scudetto.