Bologna-Inter, Radu in lacrime a fine partita. Dumfries lo protegge così

Il portiere ha causato l'autogol che ha condannato la squadra nerazzurra alla sconfitta del Dall'Ara: i suoi compagni si sono stretti attorno a lui

È finita con Radu in lacrime e la disperazione dei tifosi dell'Inter. Un errore, un autogol clamoroso su tiro di Sansone , nella sera in cui ha sostituito Handanovic per la prima volta in Serie A in questa stagione, ha portato alla sconfitta dei nerazzurri contro il Bologna. Proprio nella gara che doveva servire alla squadra di Inzaghi a dare un segnale al Milan e riprendersi il primo posto. Un harakiri che potrebbe costare lo scudetto. E il secondo portiere interista lo sa benissimo. Così, quando arriva il fischio finale e matura la sconfitta sul campo si lascia andare ad un pianto disperato che le telecamere cercano di cogliere.

Ma i suoi compagni si stringono attorno a lui. Correa lo raggiunge per consolarlo, ma non solo lui. Dumfries va verso le telecamere e si mette davanti allo schermo, come ad impallarlo, come a voler proteggere il compagno in un momento terribile, di disperazione, da condividere più nello spogliatoio e nel silenzio che sotto i riflettori. Intanto altri giocatori raggiungono il portiere per abbracciarlo. Un gesto di squadra in una sera in cui un errore individuale può aver messo in discussione la stagione intera.