Inter-Ludogorets si giocherà in ogni caso. Campo neutro? Non scartata un’altra ipotesi

Comunque evolva la situazione dell’emergenza coronavirus, la partita di Europa League di calcio Inter-Ludogorets si giocherà. Lo dice all’ANSA una fonte qualificata del calcio internazionale. Naturalmente, se i provvedimenti restrittivi presi dal governo per le gare a Milano dovessero persistere (e non venisse adottata la formula delle porte chiuse) l’evento verrebbe spostato in campo neutro. Non è del tutto tramontata anche l’ipotesi di San Siro ovviamente anche in questo caso a porte chiuse. La Uefa è in continuo contatto con le autorità italiane che stanno gestendo l’emergenza e con i club interessati.