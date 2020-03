Serie A, nuova ipotesi: si anticipa Juventus-Inter a domenica sera? Le ultimissime

C’è una nuova ipotesi per l’incontro tra Juventus e Inter, previsto per lunedì 9 marzo in seguito ai rinvii dei giorni scorsi per l’emergenza sanitaria coronavirus. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, il match dell’Allianz Stadium potrebbe essere anticipato a domenica sera, in quanto la data di lunedì visto l’obbligo di giocare a porte chiuse non avrebbe più senso. In quel caso, dunque, le partite della 26a giornata di Serie A sarebbero spalmate solo tra sabato e domenica. C’è da sistemare però il programma della Coppa Italia, dati i rinvii di Juventus-Milan e Napoli-Inter. Scrive la Gazzetta:

“Intanto il ministro dello Sport Spadafora è in contatto col presidente del Coni Malago e quello della Figc Gravina per tradurre operativamente ciò che sarà scritto nel Decreto. Spadafora oggi pomeriggio alle 15 sarà alla Camera per il question time proprio sul tema dei risvolti sportivi dell’emergenza coronavirus“, scrive gazzetta.it.