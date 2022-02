Antonello: “Suning non considera una cessione dell’Inter, l’impegno di Zhang è a lungo termine”

Al Financial Times, Alessandro Antonello, ad corporate dell'Inter, ha toccato vari temi sul presente e sul futuro del club

"Se Suning considera una cessione dell'Inter? No, no, no. L'azionista [Suning] è impegnato in investimenti a lungo termine nel club. Dobbiamo essere stimolati dal miglioramento della Premier League per lavorare molto e recuperare il gap. Un equilibrio competitivo è l'essenziale per mantenere alto l'interesse dei tifosi. L'ingresso dei fondi in Serie A? Potrebbe essere una strada, ma non è l'unica. La cosa più importante è avere qualcuno che ci supporti in una nuova governance e crei valore aggiunto per la Serie A in futuro".