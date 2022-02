Inter, Brozovic dice sì. Svolta Perisic: le cifre accettate. Doppio annuncio Zhang

Dopo i rinnovi dei dirigenti ufficializzati ieri, in casa Inter ci sono altri due prolungamenti di contratto in arrivo: i dettagli

Dopo i rinnovi dei dirigenti ufficializzati ieri, in casa Inter ci sono altri prolungamenti di contratto in arrivo. Sono quelli di Marcelo Brozovic e Ivan Perisic , entrambi in scadenza al 30 giugno 2022 e ora a un passo dal rinnovo coi nerazzurri. Prima di lasciare Milano per tornare a Nanchino, il presidente Steven Zhang vuole chiudere le due trattative coi croati e una svolta è attesa entro le prossime due settimane. Entra nel dettaglio della situazione di entrambi i giocatori La Gazzetta dello Sport.

“L’incontro con i rappresentanti di Brozovic avverrà nei primi giorni della prossima settimana, ma è difficile immaginare che non ci sia già stato un primo contatto per preparare quella che, nelle speranze di entrambe le parti, dovrebbe essere la riunione definitiva per limare anche gli ultimi dettagli del nuovo contratto. L’accordo con Brozovic è stato sostanzialmente trovato: ingaggio da 6 milioni all’anno fino al 2026 , ma resta da definire con accuratezza il capitolo relativo ai bonus, quelli che dovrebbero consentire al croato di toccare quota 7 milioni. Per l’attesa fumata bianca resta solo da definire il grado di difficoltà di ogni bonus, ma in casa nerazzurra regnano fiducia e ottimismo.

Un po’ lo stesso che regna sul fronte Perisic, con cui i discorsi sono ripresi da circa un mese dopo la fase di stallo autunnale. Nelle ultime ore è trapelata la notizia dell’imminente arrivo a Milano degli agenti dell’esterno, a cui l’Inter ha già fatto sapere termini e contenuti della proposta di rinnovo: si parla di una proposta da 4 milioni a stagione per due anni, anche in questo caso con l’aggiunta di qualche bonus che aumenterebbe i compensi di Perisic fino a un massimo di 4,5 milioni. Proposta che evidentemente convince il giocatore se i suoi rappresentanti hanno deciso di riunirsi con la dirigenza nerazzurra nei prossimi giorni. Anche in questo caso, la sensazione è che l’intesa sia a un passo. […] La prossima dovrebbe dunque essere la settimana decisiva per le strette di mano. Per le firme potrebbe invece volerci qualche giorno in più. In ogni caso, con ogni probabilità non si andrà oltre la data prevista da Zhang per il rientro in Cina, nei giorni immediatamente successivi al ritorno degli ottavi di Champions contro il Liverpool”, si legge sul sito della rosea.