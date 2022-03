Antonello: “Stadio? Con tempi troppo lunghi pronti ad andare via. Inter, Zhang resta a lungo”

Una lunga intervista, il cui tema centrale è nuovamente lo stadio. Alessandro Antonello, ad corporate dell'Inter, ha parlato a Repubblica

Una lunga intervista, il cui tema centrale è ancora una volta lo stadio. Alessandro Antonello, amministratore delegato corporate dell'Inter , ha parlato ai taccuini di Repubblica, tra competitività della squadra e futuro impianto. Le lungaggini burocratiche del comune di Milano stanno mettendo a rischio la costruzione dello stadio rossonerazzurro in zona San Siro e Antonello, riguardo a questo argomento, non esclude affatto un 'trasloco' a Sesto San Giovanni. Ecco le parole del dirigente interista:

"In questo momento è corretto garantire una sostenibilità economica e finanziaria al club e se questo significa una riduzione dei costi andremo avanti in questo senso. Con Beppe Marotta dobbiamo lavorare a braccetto. Lo scudetto della scorsa stagione e la nostra corsa di quest'anno dimostrano che le due cose si possono tenere insieme".

"Ancora una volta la lunghezza dei tempi rispetto a un progetto presentato tre anni fa. Il dibattito pubblico è lecito e corretto, ma come investitori dobbiamo avere la certezza dei tempi. Dobbiamo tenerci anche un piano alternativo nel caso le cose non vadano come previsto. Per noi costruire un impianto a San Siro è di sicuro la prima scelta, ma se il dibattito pubblico dovesse avere tempi troppo lunghi, o se il progetto già modificato ne uscisse stravolto, allora ci orienteremo su un piano B. Vogliamo un nuovo stadio e averlo è più importante rispetto a dove averlo".