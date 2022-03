Fascia, radio argentine fanno il nome: “Gioca su due corsie, può andare all’Inter a zero”

Alcune radio argentine in queste ore hanno lanciato un nome nuovo per la fascia dell'Inter, un nome che potrebbe trasferirsi a parametro zero

Marco Macca

Alcune radio argentine in queste ore hanno lanciato un nome nuovo per la fascia dell'Inter, un nome che potrebbe trasferirsi in nerazzurro a parametro zero. Si tratta di Fabrizio Angileri, 28enne del River Plate, profilo capace di giocare su entrambe le corsie. Per ora si tratta di voci, ma nei prossimi giorni, secondo quanto viene riferito in Sudamerica, potrebbero esserci dei contatti. Scrive la Gazzetta dello Sport:

"Il punto di partenza è che il classe 1994 cambierà probabilmente aria a fine giugno dopo la fine del contratto che lo lega al club argentino. L'Inter è sempre attenta alle occasioni a parametro zero, ma Angileri sarebbe un nome adatto forse come seconda linea considerando la sua estraneità al calcio europeo. Impiegato principalmente come esterno difensivo a sinistra ma capace di districarsi anche a destra, il 28enne è seguito anche dalla Spagna: secondo i media iberici, il Getafe vorrebbe puntare su di lui per rimpiazzare il partente Mathias Olivera".