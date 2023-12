Antonello: “Stadio? Se 0 intoppi, pronto nel 2028/29. Futuro Inter? Vincere prima di tutto”

Alessandro Antonello, CEO Corporate dell'Inter, intervenuto a margine dell'evento "Lombardia CONI Awards", ha parlato così del 2023 nerazzurro e non solo: "E' stato un anno esaltante, abbiamo vinto due trofei e raggiunto una finale storica: non possiamo non essere soddisfatti per la scorsa stagione e per i risultati che stiamo ottenendo in questa prima parte id quella nuova. Un'annata molto positiva. L'Atletico? Competere in Champions è difficile, tutte le partite dopo i gironi lo sono: qualsiasi avversario sarebbe stata una sfida, con l'Atletico saranno esaltanti e i tifosi ci supporteranno.