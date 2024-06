Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Perù, Walter Samuel, membro dello staff di Lionel Scaloni, squalificato, ha parlato così della possibilità di vedere in campo Valentin Carboni e Alejandro Garnacho: "Abbiamo tante aspettative, spero che abbiano minuti ma si deciderà oggi. Siamo molto entusiasti di entrambi, se lo sono guadagnato, non è che siano venuti solo per completare la rosa, se la stanno giocando al meglio".