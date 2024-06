L'Inter ha messo da tempo nel mirino l'attaccante del Genoa. Per arrivarci potrebbe non servire il sacrificio dell'argentino

"Il nuovo equilibrismo di Marotta e Ausilio è quello di fare mercato senza sacrificare alcun big e senza perdere il controllo di Valentin Carboni, talento purissimo classe 2005 che pure potrebbe garantire subito un importante tesoretto per poi andare all’assalto di Gudmundsson. La possibilità però di arrivare all’islandese del Genoa con il “modello Frattesi”, vale a dire un prestito oneroso con obbligo di riscatto, permetterebbe di spostare il peso dell’investimento sul prossimo esercizio - formula che può andare bene anche al Grifone, il cui piano di ristrutturazione del debito con l’erario prevede un utile annuale che per il 2024 è già garantito dai 13 milioni in arrivo per Martinez - e di conseguenza di non dovere monetizzare con Carboni", spiega La Gazzetta dello Sport.