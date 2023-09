Arnautovic ko ma la prima opzione non sarà Sarr: ecco perchè e cosa farà l’Inter

Gli esami ai quali si è sottoposto questa mattina Marko Arnautovic hanno confermato le sensazioni negative già emerse nella giornata di ieri: l'attaccante austriaco ha rimediato una distrazione muscolare di media entità alla giunzione miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra, che lo terrà ai box almeno fino a novembre. Una brutta notizia per l'Inter e per Simone Inzaghi, che si ritrovano ora con tre soli elementi per il reparto avanzato: Lautaro Martinez, Marcus Thuram e Alexis Sanchez.

La situazione di Sarr

Questa situazione di emergenza in avanti ha suggerito a molti tifosi l'idea di promuovere in Prima Squadra un elemento della Primavera, nello specifico Amadou Makhtarlayi Sarr, classe 2004, numero 9 della formazione allenata da Chivu. Mancino, fisico longilineo e in grado di interpretare più ruoli (dal centravanti all'esterno offensivo, passando per seconda punta), 2 gol segnati in 5 partite fin qui tra campionato e Youth League, l'attaccante nato in Senegal verrà effettivamente aggregato al gruppo di Inzaghi, con cui ha già collezionato due panchine in Serie A contro Cagliari e Fiorentina, senza però esordire. Seppur molto migliorato negli ultimi mesi, appare però difficile che Sarr possa diventare una risorsa effettiva per la Prima Squadra dell'Inter.