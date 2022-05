AS – Futuro Dybala, ormai è corsa solo a 2: Inter o Atletico Madrid che…

L'Inter è da settimane che sta flirtando con Dybala, portato alla Juve da Beppe Marotta. L'Ad nerazzurro vuole replicare il trasferimento

Ieri l'addio tra le lacrime, domani è un futuro ancora da scrivere. Di sicuro c'è che Paulo Dybala lascerà la Juventus dopo sette anni, poi dove andrà si vedrà, ma secondo il sito del quotidiano spagnolo "AS", l'Inter e l'Atletico Madrid sono in pole per inserire, e per di più da svincolato, un campione come l'argentino.