Inter, Lautaro con Dybala nel 2022-23? “Da viale Liberazione assicurano che…”

Marco Astori

Il sogno di tutti, nell'ambiente Inter, è quello di vedere il prossimo anno Lautaro Martinez spalleggiato da Paulo Dybala. Questo scenario sarà però realizzabile soltanto nel caso in cui il club riesca a trovare un tesoretto con un'altra cessione, diversa dal Toro. Spiega in merito il Corriere dello Sport: "In viale della Liberazione non considerano l'argentino incedibile (non lo sono neppure Skriniar, Bastoni, Barella, Dumfries...), ma se dovranno sacrificarlo, lo faranno solo per una proposta tra i 70 e gli 80 milioni. Anche perché vendere l'ex Racing vorrebbe dire ricostruire l'attacco. Chi vuole in questo momento Lautaro? Dalla sede nerazzurra assicurano che non sono arrivate proposte, mentre l'entourage del calciatore qualche manifestazione d'interesse l'ha ricevuta.

L'Atletico Madrid nega qualsiasi approccio, ma se Joao Felix farà le valige con direzione Parigi, potrebbe avere molti soldi da investire e un buco in attacco da colmare. Anche in Inghilterra c'è chi stima il Toro: all'elenco delle pretendenti pare essersi iscritto pure il Chelsea. Vedremo... L'argentino a Milano sta bene e non pensa ad andarsene. Neppure Inzaghi vuole che faccia le valige, ma conosce la situazione del club. Il posto di Lautaro magari sarà preso dal parametro zero Dybala, che ieri sera ha giocato l'ultima partita allo Stadium. L'Inter è attenta e tiene i contatti con l'agente della Joya: se sarà lui a scegliere la maglia nerazzurra, in assenza di offerte economiche e soprattutto progetti più allettanti dall'estero, è pronta ad accoglierlo. Per sostituire Martinez o far coppia con lui".