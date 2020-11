FCIN1908 / Caso Nazionali, ASL non ferma gli interisti: potranno partire ma solo se…

Alcune ASL hanno bloccato le partenze per le Nazionali dei giocatori che sono in squadra con chi è in isolamento per il Covid19. È quello che è successo a Roma e Fiorentina dopo che Dzeko e Callejon sono risultati positivi al coronavirus. Anche l’Inter ha in casa un caso di Covid: Daniele Padelli, terzo portiere nerazzurro, è risultato positivo.

Per quanto riguarda i giocatori nerazzurri non saranno bloccati dall’ASL ma dovranno rispettare una condizione per rispondere alla convocazione delle loro Nazionali.

Come appurato da FCINTER1908.IT, potranno lasciare l’Italia e il loro ritiro purché raggiungano i loro connazionali attraverso mezzi privati. Per ora quindi sarebbero confermate le partenze dei giocatori nerazzurri convocati.

(Fonte: FCINTER1908.IT, Sabine Bertagna e Eva A. Provenzano)