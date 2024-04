Kristjan Asllani, centrocampista dell'Inter, ha rilasciato un'intervista al "ABC Morning Show". Queste le sue parole sull'esperienza in nerazzurro: "Ho detto e continuerò a dire che per me non c'è posto migliore dell'Inter. Ci sono tanti campioni, mi aiutano ogni giorno. Ho due anni di esperienza. Sono entrato nel gruppo al 100%. Amo i giocatori e loro amano me. Per me è un sogno.