L’Inter aggrappata a Lautaro. Toro leader e punto di riferimento: senza Lukaku tocca a lui

"Aggrappati al Toro. Che in fondo non è nemmeno una grande novità per l’Inter targata Simone Inzaghi, visto che nella scorsa stagione è stato proprio Lautaro Martinez l’uomo simbolo della squadra che giocava per difendere il tricolore sul petto, ma che in estate aveva perso il tuo totem Lukaku, il grande protagonista della cavalcata scudetto. Non c’è tempo per rammaricarsi, il campionato insorge, il derby si avvicina e anche il debutto in Champions è dietro l’angolo: per l’Inter arriva la prima settimana chiave, quella in cui i campioni devono fare la differenza. Lautaro campione lo è, lo ha dimostrato negli ultimi dodici mesi, trascinando l’Inter alle vittorie di Supercoppa e Coppa Italia e ottenendo dal club anche un riconoscimento tangibile. Rinnovo di contratto da top player, onorato con la miglior stagione di sempre in un singolo campionato, chiuso per la prima volta con un bottino di gol superiore a quota venti", sottolinea La Gazzetta dello Sport.