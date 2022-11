Inter, il retroscena: “Analisi post-Juve ‘frizzante’: Inzaghi duro. La ricostruzione”

Il 6-1 dell'Inter sul Bologna è stato un ottimo risultato, ma non ha cancellato tutte le ferite della sconfitta contro la Juventus di settimana scorsa. Risultato che anche ad Appiano Gentile ha è stato analizzato in lungo e in largo, anche senza mezzi termini, come ricostruisce il Corriere dello Sport: "L’analisi video dopo la caduta in casa della Juve è stata particolarmente “frizzante”. Il tecnico piacentino, infatti, non è stato tenero nell’evidenziare gli errori commessi.