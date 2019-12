LIVE Primavera, Atalanta-Inter 0-0: splendida giocata di Fonseca, palla sul palo!

(scopri i risultati in tempo reale delle altre gare della 13^ giornata del campionato Primavera)

Tredicesima giornata del campionato Primavera: l’Inter di Armando Madonna, dopo la clamorosa eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Frosinone, affronta l’Atalanta di Massimo Brambilla, nel remake della finale Scudetto dello scorso anno. Gli orobici, campioni d’Italia in carica, arrivano alla sfida contro i nerazzurri con uno score impressionante: primi in classifica, imbattuti, 11 vittorie e un solo pareggio in 12 gare, miglior attacco (37 gol fatti, più di 3 a partita) e miglior difesa (solo 10 reti concesse) del campionato. L’Inter scende in campo . Calcio di inizio alle 13.

Formazioni ufficiali:

ATALANTA: 1 Ndiaye; 2 Ghislandi, 3 Brogni, 4 Guth, 5 Okoli, 6 Heindenreich, 7 Traore, 8 Gyabuaa, 9 Piccoli, 10 Colley, 11 Cambiaghi

A disposizione: 12 Gelmi, 22 Dajcar, 13 Bergonzi, 14 Ruggeri, 15 Milani, 16 Finardi, 17 Panada, 18 Cortinovis, 19 Italeng, 20 Ghisleni

Allenatore: Massimo Brambilla

INTER: 1 Stankovic; 2 Kinkoue, 4 Ntube, 6 Pirola; 7 Persyn, 8 Gianelli, 5 Squizzato, 10 Schirò, 3 Colombini; 9 Mulattieri, 11 Fonseca

A disposizione: 12 Tononi, 13 Vaghi, 14 Moretti, 15 Cortinovis, 16 Burgio, 17 Vezzoni, 18 Attys, 19 Sami, 20 Oristanio, 21 Boscolo Chio, 22 Bonfanti, 23 Vergani

Allenatore: Armando Madonna

Arbitro: Fabio Natilla (sez. Molfetta)