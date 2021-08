Attacco Inter, è corsa a tre. Zapata, Ausilio incontra Sartori. Correa e Insigne…

Dopo gli arrivi di Dzeko e Dumfries, all'Inter manca l'ultimo tassello per completare la rosa: un attaccante

Ieri l'Inter ha ufficializzato gli arrivi di Dzeko e Dumfries. Adesso per completare la rosa manca l'attaccante per regalare a Simone Inzaghi una rosa sicuramente meno forte, ma più profonda. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport , la corsa è ristretta a tre nomi: Duvan Zapata, Joaquin Correa e Lorenzo Insigne .

ZAPATA - "Il problema è che l'Atalanta per far partire il colombiano vuole un sostituito e, dopo aver perso Abraham, non sembra vicina a un'alternativa. L'Inter lo valuta 30 milioni, i dirigenti della Dea una decina in più. Ausilio magari ne ha parlato anche ieri, a margine del match contro la Dinamo, al quale ha assistito il ds dell'Atalanta Sartori".